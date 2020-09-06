شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المحامين يعقد جلسة خلال أيام للنظر فى مواعيد انتخابات ودمج الفرعيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، أنه أقام عدد 8 طعون متعلقة بدمج النقابات وانتخابات النقابات الفرعية وقد أصدرت المحكمة اليوم حكمها فى أربعة طعون متعلقة بدمج النقابات مستندة إلى لائحة غير معمول بها والتى أعدت عام 1972 فى ظل القانون رقم 61 لسنة 1968.

وأضافت اللجنة فى بيان لها، أن مجلس النقابة سوف يعقد جلسة خلال أيام للنظر فى جدول مواعيد الانتخابات، متابعة: "هذا ويتابع المجلس تنفيذ ما انتهى إليه الحكم من ملاحظات الأمر الذى يستدعى تعديل بعض المواعيد وأن الدمج والانتخابات سوف يتم إجراؤها فقط وسوف يجرى تعديل المواعيد".

كانت قد قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين والتى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، ونعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

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يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

كما كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب الشرقية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وكان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب أسيوط، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.