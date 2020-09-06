شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الصين في القاهرة ينعى وزير الزراعة الأسبق يوسف والى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر والمندوب لدى جامعة الدول العربية "لياو ليتشيانج"، على تقديم واجب العزاء في وفاة الدكتور يوسف والي، الذي رحل عن عالمنا أمس، عن عمر يناهز 89 عامًا، وتولى منصب وزير الزراعة حوالى 22 عامًا، كما تولى منصب الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي وتم تصعيده لمنصب نائب رئيس الحزب حتى ثورة 25 يناير.

وكتب ليتشيانج في تغريدة نشرها عبر حسابه بموقع تويتر: "أشعر بحزن شديد بوفاة الدكتور يوسف والي، رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية يوم ٥ من الشهر الجاري، أتقدم نيابة عن السفارة الصينية بالقاهرة وكل دبلوماسيي السفارة وعن نفسي، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الدكتور يوسف والي".

وأضاف قائلاً: "إن الدكتور يوسف والي سياسي مهم في مصر وكان يساهم مساهمات مهمة في تنمية وطنية خاصة في المجال الزراعي. وهو صديق عزيز لشعب صيني، فكان يعمل على تعزيز التعاون الودي بين حكومة البلدين وتعميق صداقة الشعبين عندما كان يتولى رئيس جمعية الصداقة المصرية الصينية".

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السفير الصيني في القاهرة

وكشف يوسف والى فى آخر الحوارات الصحفية التي أجراها فى منتصف عام 2020 الجارى، أنه لم يستفد من منصبه بمليم واحد ولم يحصل على أي امتيازات، كالحصول على كابينة بالمنتزه أو الساحل الشمالى أو حراسة خاصة بالمنزل، وهو ما جعل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك يثق فيه ويعمل على تصعيده بصورة مباشرة فى الحزب الوطنى، مؤكدا أنه كان يتحدث كثيرا عن أهمية استثمار أموال المصريين بالخارج داخل الدولة.