شكرا لقرائتكم خبر عن مدير "التنبؤات الجوية" يوضح سبب تقلبات الطقس الحالية مع اقتراب فصل الخريف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك العديد من المحافظات التى شهدت سقوط أمطار غزيرة ورعدية، ووصلت لحد السيول وأغلقت الطرق، لافتا إلى أن الأمطار التى سقطت على جنوب سيناء أدت إلى سيول وأغلقت العديد من الطرق فى جنوب سيناء، موضحًا أن تقلبات الجو التى نشهدها حاليًا أمر طبيعى مع الاقتراب من فصل الخريف.
وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، أن هذه الإمطار تأتى رغم ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة على السواحل الشمالية والوجه البحري، مشيرًا إلى أن فترات سقوط الأمطار تستمر ويستمر إغلاق الطرق على حسب كميات الإمطار، مضيفا أن هناك فرصا لسقوط أمطار على بعض المناطق وتنخفض على الصعيد وأقل حدة على أن تبدأ فى التحسن تمامًا يوم الثلاثاء المقبل على جميع المناطق التى شهدت أمطارا.
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