شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يلتقى رجل الأعمال نجيب ساويرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى البابا تواضروس الثاني، اليوم الأحد، رجل الأعمال نجيب ساويرس، والمهندس عدلي توما، بحسب بيان للكنيسة القبطية دون ذكر تفاصيل.

وتعد أخر زيارة رسمية للمهندس نجيب ساويرس للكاتدرائية في مارس 2015، حيث سلم قداسة البابا تواضروس الثاني والأنبا أرميا رئيس المركز الثقافي القبطي، والده أنسي ساويرس جائزة "الحكمة" التي يطلقها المركز.

وكان البابا توا ضروس الثاني، أصدر قرارا بابويا منذ أيام بتشكيل مكتب فنى لقداسته يضم 12 شخصا ، وبحسب القرار حدد البابا 12 تخصص لأعضاء المجلس ، ويضم المجلس الفني الجديد كل من ، كمال جاد شاروبيم سعد، شريف عدلي كيرلس، إيهاب فلتاؤوس تواضروس، نعيم كامل إبراهيم، اللواء أمين فؤاد روماني، سمير نجيب قزمان، وديع حنا ناشد ، هاني ميلاد مسعد، جميل بشرى حنا، هاني كميل معوض، بربارة سليمان، وجيه صبحي جاد الله

ويختص المجلس الفني المشكل بالاتي:

1. إصدار تراخيص الكنائس والمستشفيات والمدارس وأي مبانى أخرى تابعة لقداسة البابا

2. التقديم على تخصيص الأراضي الجديدة لهذه المشروعات

3. توفيق اوضاع المباني القديمة التي بدون تراخيص

4. تقديم دراسات الجدوى للمشاريع طبقا للاحتياجات

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5. عمل دراسات لأكثر الأماكن احتياجا سواء الكنائس والمدارس والمستشفيات

6. توظيف كوادر لإدارة العقود وتسجيل الأراضي

7. توظيف كوادر لإدارة المستشفيات والمراكز الطبية

8. توظيف كوادر لإدارة المدارس والمباني التعليمية

9. عمل قوائم بالمهندسين المعتمدين معماري ومدني وإليكتروميكانيكال ومرور

10. وضع جدول بأتعاب استرشاديه وزمن تسليم رسومات للاستشاريين

11. وضع قوائم من المقاولين المعتمدين حفر وخرسانة وطوب

12. وضع فئات سعرية استرشاديه للمقاولين المعتمدين