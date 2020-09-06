شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الأسقفية يؤكد تقديم مساعدات للبنان فى أزمة المرفأ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية بمصر وشمال إفريقيا، إن الكنيسة قدمت مساعدات مالية للبنان الشقيق في مأساة انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الشهر الماضي. وأوضح رئيس الأساقفة في بيان له، إن الكنيسة قدمت تبرعًا ماليًا للمطران سهيل ديواني الذي يرأس إقليم القدس للكنيسة الأنجليكانية وتقع لبنان ضمن نطاق رعايته، رافضًا الكشف عن حجم التبرع الذي قدمته الكنيسة الأسقفية بمصر.
وأكد حنا، التضامن الإنساني مع لبنان الشقيق التي تعاني بسبب الصراعات السياسية من ناحية وبسبب الآثار النفسية والاقتصادية التي خلفها حادث انفجار المرفأ من ناحية أخرى.
واختتم حنا بيانه: نصلي للأشقاء في لبنان لكي تعبر البلاد أزمتها ونسأل الله أن يلهم أهل الشهداء الصبر والعزاء، وأن يعجل بشفاء المصابين.
يذكر أن الكنيسة الأسقفية الأنجلكانية، افتتحت الجمعة الماضي، فعاليات مشروع معاً من أجل تنمية مصر بمنطقة الرأس السوداء بمحافظة الإسكندرية، بعدما توقف المشروع على مدار الأشهر الماضية بسبب وباء كورونا، وأكد سامى فوزى، المطران بالكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، إن الكنيسة تسعى لنشر المحبة وقبول الأخر بين المسلمين والأقباط من خلال مشاريعها المختلفة أبرزها برنامج معًا من أجل تنمية مصر الذي تنفذه الكنيسة بالتنسيق مع مؤسسة مصر الخير.
وأضاف المطران، خلال حفل افتتاح المشروع، أن المحبة حاضرة دائمًا رغم اختلاف الفكر والعقيدة وهو ما نراه واضحًا خلال ورش العمل المختلفة التي ينظمها المشروع فهى فرصة لتبادل الخبرات بين الشباب المتلقين وبين المعلم.
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