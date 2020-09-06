شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل المرحلة الأولى لـ"حياة كريمة".. استهدفت 143 قرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، تفاصيل اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة مشروع تطوير قرى الريف المصري.



وتابع قاسم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد أننا بدأنا المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة للنهوض بالقرى الأكثر احتياجًا بمصر من يوليو الماضي، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة شملت 143 قرية في 11 محافظة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة شملت تنفيذ 51 وحدة صحية وتحسين شبكات الطرق وخدمات القرى في 92 قرية، فضلا عن تنفيذ خدمة الصرف الصحي لـ47 قرية، إضافة إلى 31 ألف تدخل للخدمات الاجتماعية للقرى الأكثر فقرًا.

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وكان الدكتور خالد قاسم قال إن تقديم خدمات التوثيق للشهر العقارى بالمراكز التكنولوجية ضمن أولويات الحكومة، موضحًا أن هناك 282 مركزًا مميكنًا موجودة فى المحافظات ويعملون من أصل 313 مركزًا على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن هذه المراكز توفر خدمات تقديم تراخيص ونشاط محال وكل الأنشطة المختلفة وتجديد رخصة.

ولفت المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إلى أن كل العاملين بتلك المراكز مؤهلون بشكل كبير، حيث إن جميع العالمين جرى تدريبهم من قبل وزارة التخطيط، لافتًا إلى أن هناك بوابة خدمات للإدارة المحلية يمكن للمواطن أن يفتح البوابة ويظهر له المحافظة التي تتواجد بها والخدمات التي تتواجد بها، وبدأنا الشهر الماضى على مستوى 5 محافظات على رأسها محافظة القاهرة.