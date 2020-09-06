هل هناك خطر من فيضانات السودان على مصر؟ متحدث "الرى" يجيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، إن السد العالى جاهز لاستقبال السيول المتوقعة، ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر.
وأضاف "السباعي"، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "مررنا بأمطار كبيرة فى الشتاء الماضى، وتم التعامل معها بكل دقة وحرفية"، مضيفا: "ما حدث فى السودان من الصعوبة أن يحدث فى مصر، وذلك لوجود السد العالى الذى يحمينا من الفيضانات".
وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى اجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان.
حيث أقلعت طائرتا نقل عسكريتان من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهتان إلى مطار الخرطوم محملتان بكميات كبيرة من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية والأدوية والخيام المقاومة للأمطار للمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل الشعب السودانى الشقيق.
ومن جانبه وجه المسئولون فى دولة السودان التحية والتقدير للشعب المصرى لمد يد العون لهم أثناء الأزمات التى تمر بها بلادهم، وأعربوا عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية والوقوف بجانبهم فى أوقات المحن والشدائد.
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