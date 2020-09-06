شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا المشاط عن قرعة كأس العالم لليد: تخلق لنا آفاقا جديدة للاستمتاع بالسياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على نشر مجموعة صور من مشاركتها فى قرعة بطولة كأس العالم لليد 2021، التى أقيمت أمس تحت سفح الأهرامات، بمشاركة عدد كبير من المسئولين على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وكتبت المشاط عبر التغريدة التى نشرتها: "تشرفت بحضور قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021 المنعقدة فى مصر، تعزز هذه الفاعلية دور الدبلوماسية الاقتصادية، وتخلق لنا آفاقًا جديدة للاستمتاع بالرياضة والسياحة والثقافة، وتحقيق مصالح ومنافع مستدامة لشعبنا، كل التوفيق والدعم لأبطال منتخب مصر لكرة اليد فى البطولة".

وتقام مباريات كل مجموعة من المجموعات الثمانية بنظام الدورى من دور واحد، حيث يلعب كل منتخب ثلاثة مباريات يصعد من كل مجموعة ثلاثة منتخبات إلى الدور الثانى وعددهم 24 منتخبا بعدها سيتم دمج المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين الأولى مع الثانية فى مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات فى المجموعة الأولى وكذلك الثالثة مع الرابعة فى المجموعة الثانية وبنفس الطريقة المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعة الخامسة مع المنتخبات الثلاثة الأولى من السادسة فى المجموعة الثالثة والطريقة نفسها فى المجموعة الرابعة التى تضم المنتخبات الثلاثة الأولى من المجموعتين السابعة والثامنة فى مجموعة أخيرة وهى المجموعة الرابعة ليصبح لدينا 4 مجموعات كل مجموعة تضم 6 منتخبات تقام مبارياتها بنظام الدورى من دور واحد ولن تلعب الفرق التى صعدت من كل مجموعة ضد بعضها مرة أخرى فعلى سبيل المثال إذا صعدت مصر من المجموعة الثالثة افتراضا مع منتخبات السويد وفرنسا ستنضم مع المنتخبات الأولى الثلاثة من المجموعة الرابعة وليكن فرضا كل من إسبانيا وسلوفينيا والجزائر لتكون مجموعة واحدة من 6 منتخبات ، ستتجنب مصر مواجهة السويد وفرنسا مرة أخرى فى الدور الثانى وستلعب فقط 3 مباريات أمام الدول الصاعدة من المجموعة الرابعة. Advertisements