الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر تستقبل وفدا من مشيخة الأزهر الشريف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل ظهر اليوم الأحد، الأب القمص يؤانس أديب وكيل مطرانية الاقباط الكاثوليك ، بالبحر الأحمر، وفداً من مشيخة الأزهر الشريف، وذلك بمقر المطرانية، شارك في اللقاء، الشماس راضي، وفضيلة الشيخ أحمد زراد مدير الوعظ بالبحر الأحمر، وتناول اللقاء العلاقات التاريخية بين الكنيسة الكاثوليكية والأزهر الشريف، وكذلك العلاقات الطبية بين قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

يشار الى أن قافلة الأزهر الدعوية الموفدة إلى مدينتى "الغردقة وسفاجا" بمحافظة البحر الأحمر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استهلت أعمالها الخميس الماضى، بزيارة "الكنيسة الأرثوذكسية" بالغردقة.

وكان فى استقبال أعضاء القافلة نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحر الأحمر، والقمص مينا عزير مسؤول العلاقات العامة، والقمص مرقص ميخائيل، كاهن كنيسة "ماري مينا"، الذين أشادو بحرص الأزهر وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، على دعم أواصر المحبة والأخوة، ونشر قيم التسامح والعيش المشترك، بما يسهم في استقرار هذا الوطن وبناء نهضته وتقدمه.