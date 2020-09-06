شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "المحامين" يعلن تأجيل انعقاد عموميات فرعيات النقابة للنظر فى الدمج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجدى سخى وكيل نقابة المحامين، عن تأجيل انعقاد الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين و التى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وتعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وأضاف مجدى سخى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن مجلس النقابة سيلتزم بحكم الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة و أن الحكم لم يعترض على قرار المجلس بدمج النقابات الفرعية و لكن اعترض على عدم الاعلان بالجمعيات العمومية بالجرائد، مؤكدا أن الدمج قائم و أن قرار المجلس صحيح و لكن سيتم تحريك مواعيد الجمعية العمومية لتصويب ما طلبته المحكمة .

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين والتى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، ونعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

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يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

كما كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب الشرقية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وكان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب أسيوط، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.