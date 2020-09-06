شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الحق المبين.. تحفة معمارية على أرض الفيروز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مسجد الحق المبين فى جنوب سيناء، ضمن 7 مساجد افتتحها الوزير يوم الجمعة الماضى.

وفى هذا الفيديو، يرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء أبرز معلومات عن مسجد الحق المبين.

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