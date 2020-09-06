شكرا لقرائتكم خبر عن مسجد الحق المبين.. تحفة معمارية على أرض الفيروز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور أسامة العبد رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مسجد الحق المبين فى جنوب سيناء، ضمن 7 مساجد افتتحها الوزير يوم الجمعة الماضى.
وفى هذا الفيديو، يرصد ”الخليج 365” لجمهور القراء أبرز معلومات عن مسجد الحق المبين.
كانت هذه تفاصيل خبر مسجد الحق المبين.. تحفة معمارية على أرض الفيروز.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.