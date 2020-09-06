شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك ينفذ 218 حملة متنوعة بـ17 محافظة فى أغسطس ويضبط 1432 مخالفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز حماية المستهلك تنفيذ 218 حملة متميزة بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، القليوبية، المنوفية، بورسعيد، جنوب سيناء، أسوان، قنا، سوهاج، المنيا، الفيوم، بنى سويف، أسيوط" خلال الفترة من 1 حتى 31 أغسطس، وأسفرت عن تحرير 1432 محضرا، وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة الرقابية المعنية بضبط الأسواق.

وأشار الجهاز إلى أن تلك الحملات حققت نتائج إيجابية ساهمت فى تحقيق رؤية الجهاز والتى تخلص فى صون وحماية حقوق المستهلكين، ومواجهة كافة الممارسات الضارة بالأسواق وتعزيز دوره فى مجال تطبيق القانون والحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين وترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تكشف من مخالفات وعرضها والمسئولين عنها والمضبوطات عللا النيابات المختصة بالمحافظات.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك والمدير التنفيذى، أن أبرز القضايا التي تم ضبطها على مدار الشهر بالاشتراك مع الجهات الرقابية فى مجال المنتجات الغذائية واللحوم، تم ضبط 2 طن لحوم ومصنعات لحوم مجهولة المصدر، و ( 3 ) أطنان أرز أبيض مجهول المصدر، و(3500 ) لتر لبن غير صالح للاستخدام الآدمى بالمحافظات، وضبط 585 كيلو مكسرات مجهولة المصدر، وفى كفر الشيخ والمنيا تم ضبط مصنعين أيس كريم ( بير سلم ) بدون ترخيص، وعدم توافر أى اشتراطات صحية للإنتاج، وتم التحفظ على 4800 عبوة من الأيس كريم المُصنع غير مدون عليهم أى بيانات، وفى القليوبية تم ضبط مصنع لإنتاج المخللات مخالف لاشتراطات الصحية والبيئية وبدون ترخيص، وتم التحفظ على ( 18.3 ) طن، وفى أسيوط والدقهلية تم ضبط ( 2) طن و( 14 ) كجم من اللحوم منتهية الصلاحية وبها تغيير فى الخواص وكذا المذبوحة خارج المجازر الحكومية ، وتم التحفظ على المضبوطات والاحالة للنيابة العامة

يأتي ذلك في ضوء الاجراءات التي يتخذها جهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق وصون مصالح المستهلكين تنفيذاً لمقتضيات القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، وتأكيداً لاهتمام الدولة بتوفير المنتجات والسلع والمستلزمات الطبية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية، وانطلاقاً من توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ حملات رقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمصانع غير المرخصة والتصدي بكل حزم لكافة الظواهر السلبية بالأسواق، والتي تضر بمصالح المواطن المصري .

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وفى بورسعيد والسويس وكفر الشيخ والمنيا وسوهاج تم ضبط ( 2 ) طن مستلزمات حلويات منتهية الصلاحية، وفى سوهاج تم ضبط ( 397.5 ) كجم حلاوة طحينية مجهولة المصدر، وفى المنيا تم ضبط كمية من السكر تقدر بحوالى طن و(6٠٠) كجم للنقص فى الوزن مخالف بنسبة ٢٥% تقريباً بمتوسط (٢.٥ كجم) لكل ( ١٠ كجم )، وفى الإسكندرية والشرقية والسويس والدقهلية وأسوان تم ضبط حوالى ( 5 ) أطنان و( 369 ) كجم لحوم وأغذية متغيرة الخواص الطبيعية غير صالحة للاستخدام الآدمى، وسحب عينات لإرسالها لمعامل وزارة الصحة، كما تم ضبط ( 2400 ) لتر زيت طعام غير صالح للاستخدام الأدمي .



وفي مجال الإعلان عن الأسعار، تم تحرير ( 311 ) محضراً لعدم الإعلان عن أسعار المنتجات أو عدم إصدار فواتير أو مخالفة قواعد الأوكازيون والاعلان عن تخفيضات وهمية وغير صحيحة فى المحال مختلفة النشاط، وفى مجال البيع بأزيد من السعر المعلن، فقد تم تحرير 58 محضرا لبيع منتجات بأزيد من السعر المعلن أو المقرر للسلع، وتم ضبط (11085) علبه سجائر، وضبط مصنع بالقليوبية لإنتاج المعسل، والتحفظ على ( 5 ) أطنان مواد خام ومنتجات نهائية معبئة، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة، وفى الفيوم تم ضبط (850 ) كجم بويات ومواد طلاء منتهية الصلاحية وتحرر المحضر رقم 2639 جنح الفيوم.

وفى مجال المواد البترولية والصناعات الوسيطة غير الرسمية، فقد تم ضبط ( 120 ) طن مخلفات بترولية فى عدة منشات تجارية بمركز فاقوس بالشرقية حيث يتم إعادة تدويرها بعد تجميعها وطرحها فى الأسواق مرة أخرى، وفى السويس تم ضبط (2413) لتر سولار مدعم قبل تسريبه للسوق السوداء، وفى الدقهلية تم ضبط مصنعين لإعادة تدوير أكياس القمامة لعمل خرز بلاستيك لاستخدامه في تصنيع البلاستيك وألعاب الأطفال، وتم التحفظ على 6 أطنان خرز بلاستيك و (4400) راس عروسة ، ( 2000 ) عروسة مصنعة، ( 7000 ) عروسة بدون رأس ومستلزمات الإنتاج، وتم التحفظ على المصنع بالكامل، وبه 1280 كيلو حبيبات بلاستيكية، و( 425 ) كيلو مادة CALCIUM CARBONATE وتحرر محضر بالواقعة والاحالة للنيابة .

وفى كفر الشيخ تم ضبط ثلاثة مصانع مراتب بدون ترخيص بقرية - غرب تيرة - إحدى القرى التابعة لمركز الحامول يقوم بتصنيع المراتب الفيبر ويستخدم علامات تجارية غير مسجلة بالمخالفة للقانون، ويُصدر شهادات ضمان لإيهام وتضليل المستهلكين على خلاف الحقيقة، وتم التحفظ على ( 1800 ) لبادة، و (2) لفة سلك بإجمالى 500 كجم المستخدم فى صناعة الشاسية، و(2000) لوح إسفنج، بالإضافة إلى ( 10 ) مراتب معدة للبيع، وتم تحرير المحضر رقم 2047 لسنة 2020 جنح أمن دولة طوارئ والإحالة للنيابة العامة لاتخاذ شئونها .



وناشد رئيس الجهاز جموع المستهلكين بضرورة التأنى فى شراء السلع والمنتجات ولاسيما الطبية منها، والتأكد من شرائها من مصادر موثوقة يتم مراقبتها ومتابعتها دورياً من الجهات الرقابية لضمان تحقيق الغرض الذى تم الشراء من أجله وهو الحماية والوقاية، والابتعاد عن المنتجات مجهولة المصدر غير المطابقة للمواصفات لأنها قد تؤدى الى نتيجة عكسية وتعرض صحتهم للخطر .



كما يدعو الجهاز كافة المستهلكين الي التوجه بشكواهم الي الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن19588من أي تليفون أرضي او عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 او عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك علي موقع التواصل الأجتماعي Facebook ،الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإليكتروني علي الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك .