شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء الادارى يقضى بوقف انعقاد عموميات فرعيات "المحامين" بشأن الدمج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار عقد الجمعيات العموميات لعدد من النقابات الفرعية للمحامين والتى دعا مجلس النقابة لانعقادها للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث كان من المقرر أن تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، وتعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

يذكر أن رجائى عطية نقيب المحامين، قد دعا من قبل الجمعيات العمومية لعدد من النقابات الفرعية للمحامين للنظر فى الموافقة من عدمه على الدمج، حيث تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شرق وغرب الإسكندرية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شرق الإسكندرية وغرب الإسكندرية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 7/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

كما تنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب الشرقية، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال الشرقية وجنوب الشرقية الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

وتنظر الجمعية العمومية لنقابتى شمال وجنوب أسيوط، فى الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة فرعية تضم محكمتى شمال أسيوط وجنوب أسيوط الابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، على أن تنعقد الجمعية العمومية يوم 10/9/2020، على أن يجرى التصويت على القرار المعلن بالاقتراع السرى المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.