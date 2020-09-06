شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأزهر تعقد لقاءات لاختيار قيادات جديدة بمستشفى الزهراء الجامعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انعقدت اليوم الأحد، لجنة القيادات بجامعة الأزهر، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس الجامعة؛ للقاء المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بمستشفى الزهراء الجامعى، ومناقشة مقترحاتهم للتطوير وطرق تنفيذها، وأكد أن هذه اللقاءات تسهم في اختيار أفضل العناصر، التي تسعى للتحديث والتطوير.

وقال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على المستشفيات، إن هناك عمليات تطوير شاملة تقوم بها الجامعة؛ للنهوض بالمستشفيات الجامعية، سعيًا في مزيد من الخدمات الطبية لجموع المواطنين، وهو ما يستدعي الاطلاع على مقترحات التطوير وطرق تنفيذها من الراغبين في شغل المناصب القيادية.

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وأوضح المحاسب مؤمن متولي، أمين عام الجامعة - وفقًا لبيان المركز الإعلامي للجامعة - أن هذه المقابلات تمهيدية لحين الإعلان الرسمي من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وتأتي في إطار سد العجز الإداري الذي تقوم به الجامعة، وبهدف مناقشة المتقدمين في مقترحات التطوير التي يسعون إليها.

يذكر أنه شارك في اللجنة المستشار محمد نصار، مستشار رئيس الجامعة، والدكتور هشام فرهود، عميد كلية طب البنات، والدكتورة تغريد عبد الرحمن، مديرة مستشفى الزهراء، والدكتور محمود عبد اللطيف، مدير إدارة الموارد البشرية.