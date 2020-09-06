شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة القيد بنقابة الصحفيين تبدأ أولى جلساتها للنقل لجدول المشتغلين غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة القيد بنقابة الصحفيين، جلسة للنقل لجدول المشغلين، بداية من غد الاثنين الموافق 7 سبتمبر حتى الأربعاء الموافق 9 سبتمبر الجارى، وشددت اللجنة على أنه يشترط ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبى أثناء الحضور والمثول أمامها.

كانت نقابة الصحفيين، فتحت من قبل باب التقدم للجنة القيد لجدول المشتغلين خلال الفترة من 11 إلى 25 يوليو الماضى، حيث سيتقدم الصحفى بالأوراق المطلوبة، وهى خطاب المؤسسة و"برنت" التأمينات وصورة الكارنيه.

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يذكر أن الكاتب الصحفى خالد ميري، رئيس تحرير الأخبار ووكيل نقابة الصحفيين، أكد من قبل أنه تلقى خطابًا من إحدى الشركات للمستلزمات الطبية، بتخصيص 12 ألف قناع وجه طبى جراحى كهدية لأعضاء نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، تقديرًا من الشركة لدور وجهود الصحفيين الكبيرة التى يبذلونها فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا، وإيمانا من الشركة بالقيام بدورها الاجتماعى تجاه الدولة ومؤسساتها المتمثلة فى نقابة الصحفيين ومؤسسة أخبار اليوم، اللتان تبذلان جهودًا غير عادية خلال الأزمة.

وأضاف "ميري" أنه تم استلام الأقنعة من الشركة، ويتم توزيعها فى مبنى النقابة بموجب كارنيه العضوية، كما سيتم استلام الأقنعة الطبية المهداة من الشركة وعددها 10 آلاف لتوزيعها فى مقر النقابة أيضا.

وأوضح أن توفير الأقنعة الطبية للصحفيين مهم، لمساعدتهم على القيام بعملهم بشكل كامل فى تنوير المجتمع وتوصيل الحقائق، ومجابهة قنوات الضلال ودحض الشائعات، مع الحفاظ على صحتهم وصحة ذويهم دون قلق أو خوف من الوباء.