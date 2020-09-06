شكرا لقرائتكم خبر عن جابر الخواطر.. إنسانية الرئيس السيسى تنصف حقوق ذوى القدرات الخاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المؤكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعتبر ملف ذوى القدرات الخاصة أولوية بالنسبة له، وذلك منذ توليه مقاليد الرئاسة فى 2014، حيث لم يبخل الرئيس السيسى لحظة واحدة، فى الاستجابة لذوى الاحتياجات الخاصة، وحقق لهم كل ما طلبوه، وكان حاضرا بكل قوة فى كل مناسبة تخصهم، بل أطلق على عام فى ولايته الأولى، عام دعم ذوى القدرات الخاصة، واستمر الرئيس السيسى داعما لهم، حتى خرج قانون يدعم كافة حقوقهم فى الدولة.

وكانت إنسانية الرئيس عبد الفتاح السيسى جزءا هاما في تكوينه النفسى الذى يتعامل مع الملفات الخاصة بذوى القدرات الخاصة، فكان متأثرا للغاية بهم في كافة المناسبات، ولم يتردد في أي لحظة فى الاستجابة لطلباتهم، سواء تلك المترتب عليها قرارات في سياسة الدولة العامة، أو حتى سماع غنائهم على المسرح، وفى عهد الرئيس السيسى كانت المناسبات الرياضية الخاصة بذوى الإمكانيات الخاصة حاضرة، وخرج منهم الإعلاميين الذين يعملون في تلفزيونات الدولة المصرية، وكذلك منهم من مثل مصر في المحافل الدولية، انطلاقا من دعم الدولة لهم، وعلى رأس الداعمين كان الرئيس عبد الفتاح السيسى نفسه، الذى استطاع أن يحقق مفهوم جابر الخواطر بإنسانية فريدة، موفرا كافة الإمكانيات المتاحة لتحقيق أحلامهم.