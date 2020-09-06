شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع الثروة الحيوانية: 16 ألفا و600 مستفيد من المشروع القومى للبتلو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن مشروع البتلو الذى تنفذه الدولة المصرية يحافظ على الثروة الحيوانية، حيث يعطى مزيد من اللحوم الحمراء، وبالتالى يزيد من الإنتاج الحيوانى في مصر.

وأضاف رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، خلال تصريحات لبرنامج الآن، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية دينا زهرة، أن الحيوان الواحد يعطى 6 أضعاف من اللحوم الحمراء خلال مشروع البتلو، موضحا أنه استفاد من هذا المشروع 16 ألفا و600 مستفيد حتى الآن.

وأوضح رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أنه خلال مشروع البتلو تم تمويل 183 ألفا من رأس ماشية بقيمة التمويل 2 مليار و624 مليون جنيه، موضحا أن هذا يؤكد نجاح المشروع، لافتا إلى أنه خلال عام 2020 تم التمويل بمليار و700 مليون، موضحا أن كثيرا من الذين استفادوا من مشروع البتلو استفادوا من القرض الذى توفره الدولة لهم.