شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل خطة الحكومة لاستخدام الغاز كوقود للسيارات.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الاثنين، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، إحلال 1000 مركبة «سرفيس» بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عاماً.. تفاصيل خطة الحكومة لاستخدام الغاز كوقود للسيارات.. رئيس الوزراء: يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل.. و«البترول»: يحقق وفراً للمواطن يصل لـ1200 جنيه شهريا «الصناعة»: الإحلال بـ7 محافظات كمرحلة أولى.. و«الإنتاج الحربى»: البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات النقل العام بالعاصمة.

واقرأ أيضا فى الخليج 365 غدا..

ـ إحلال 1000 مركبة «سرفيس» بالقاهرة مضى على صنعها أكثر من 30 عاماً.. تفاصيل خطة الحكومة لاستخدام الغاز كوقود للسيارات.. رئيس الوزراء: يُسهم فى تقليل الاعتماد على منتجات الوقود السائل.. و«البترول»: يحقق وفراً للمواطن يصل لـ1200 جنيه شهريا «الصناعة»: الإحلال بـ7 محافظات كمرحلة أولى.. و«الإنتاج الحربى»: البدء فى أعمال تحويل جميع أتوبيسات النقل العام بالعاصمة

ـ من تحت سفح الأهرامات.. رسائل السلام والأمان فى قرعة مونديال اليد.. «مدبولى » لضيوف مصر: ما تشهدونه هو امتداد طبيعى لما آلت إليه الدولة المصرية الحديثة تحت القيادة الحكيمة والمستنيرة للرئيس.. عمر خيرت يخطف القلوب بسيمفونيات رائعة.. والفراعنة فى المجموعة السابعة مع التشيك والسويد والمتأهل من أمريكا الجنوبية





Advertisements

ـ اللجنة العلمية: الموجة الثانية لم تبدأ.. مستشفيات مصر تحقق %77 شفاء من كورونا

ـ القاهرة تواصل تطوير العشوائيات ب 6 مشروعات جديدة.. 15569 وحدة سكنية.. والقائمة تشمل «المنيل القديم ومصنع 18 الحربى ومعا 1و 2 والخيالة وأهالينا 2»





ـ إعلان نتيجة دور ثانى «الثانوية» نهاية الأسبوع.. مقدرو الدرجات يواصلون التصحيح والمراجعة.. ومصادر: مؤشرات النتائج إيجابية وأغلب المتقدمين للامتحانات نجحوا

ـ 41 ألف طالب يخوضون دور ثانى الثانوية الأزهرية السبت.. قطاع المعاهد ينتهى من استعدادات الامتحانات فى 347 لجنة.. والجدول يبدأ 12 وينتهى 21 سبتمبر الجارى









ـ طرح 3 آلاف قطعة أرض سكنية فى 11 مدينة جديدة.. المساحات موجهة للإسكان الاجتماعى والتخصيص بالقرعة العلنية.. وإتاحة كراسات الشروط بأجهزة المدن 15 سبتمبر