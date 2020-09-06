شكرا لقرائتكم خبر عن جميع اختبارات القبول "أون لاين" .. 30 ألف طالب تقدموا للالتحاق بجامعة الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف حيدر القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أن هناك حوالى 30 ألف طالب سجلوا للالتحاق بالجامعة، موضحًا أن اختبارات الالتحاق ستكون أون لاين من خلال شبكة الإنترنت، وتتمثل فى اختبارات اللغة الإنجليزية والتخصصية والتفكير النقدى، متابعا أن هناك توجه بأن يكون قيمة مصروفات البرامج الدولية ضعف البرنامج المصرى، حيث أنها تمكن الطالب من الحصول على شهادتين من مصر والجامعة الأخرى بمعنى أن لو ثمن البرنامج المصرى 500 جنيه يكون الدولى 1000 جنيه ولو ذهب الطالب للدراسة بالخارج سيدفع آلاف الدولارات.

واضاف الدكتور أشرف حيدر، فى تصريحات صحفية، أن الحلم بإنشاء الجامعات الأهلية مراحله طويلة جدًا، ولولا القرارات الرئاسية واستراتيجية الاحتياجات الفعلية لتطوير منظومة التعليم ما كان تم تحقيق الحلم، موضحًا أن هناك توسع تحت قيادة الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى في إنشاء الجامعات الأهلية، كونها تتيح التعليم المتميز للقادرين على الدخول لتلك الجامعات بقدرة تنافسية، مشيرًا إلى أن كل البرامج الدراسية بجامعة الجلالة مرتبطة بسوق العمل، حيث توفر فرصة عمل قوية محترمة داخل الدولة وخارجها.

وأوضح الدكتور أشرف حيدر، أن "الوصول إلى الجامعات الأهلية بدأ منذ 6 سنوات، إذ حدث تكليف للوزراء وعلى رأسهم الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، وتم تشكيل لجنة بوضع قواعد ولوائح الجامعات الأهلية بقيادة الدكتورة محمد شعيرة وهو رجل عظيم له باع طويل فى التعليم ومجال الهندسة، وتم تكوين لجنة تزيد عن 250 عضو، وتم استكمال كافة اللوائح الخاصة ببدء الدراسة، وتشكيل لجان فنية وهندسية وجميع لجان خاصة للتشريعات وعملت على وضع ومراجعة ومتابعة تنفيذ إنشاء الجامعات الأهلية بداية من وضع الرسوم الهندسية ومواصفات المعامل وتفاصيل دقيقة تم استكمالها من هذه اللجنة .

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وتابع القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة، أنه منذ عامين لم يكن موجود أى شئ هنا وكانت صحراء وقوة القيادة السياسية وبمشاركة القوات المسلحة تمكنوا من شق الطرق وبناء صرح جامعة الجلالة .

واستطرد الدكتور أشرف حيدر، أن هناك مجموعة من البرامج على سبيل المثال لم تكن موجودة من قبل على مستوى جامعات كبرى، وبرامج بالعلوم المتقدمة نانو تكنولوجى وكيمياء البترول وماترايل، بالإضافة إلى برامج جديدة فتحت أبوابها وتحديث برامج طب الاسنان وطب البشرى .

وأكد الدكتور أشرف حيدر أن جامعة الجلالة أنشئت لتكون دولية من أول لحظة بمعنى أن تكون قادرة على منح درجات علمية معترف بها دوليا، وفى نفس الوقت يستطيع الطالب الحصول على شهادة دولية من الجامعات التى سيعقد معها توأمة .