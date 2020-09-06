أخبار مصر اليوم.. مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بدولة السودان الشقيقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار فى مقدمتها، مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بدولة السودان الشقيقة، حيث تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان.



مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بدولة السودان الشقيقة مصر ترسل مساعدات عاجلة لمتضررى السيول بدولة السودان الشقيقة

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة , وفى إطار تضامن مصر مع شعب السودان الشقيق المتضرر من السيول التى إجتاحته خلال الآونة الأخيرة ، تم إعداد وتجهيز كميات كبيرة من المساعدات العاجلة لمتضررى السيول من الأشقاء بدولة السودان .



المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات المرور يعيد فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح جميع الطرق المغلقة بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات، حيث كانت إدارة المرور أغلقت طرق صحراوية، بسبب سوء الأحوال الجوية منعا لوقوع الحوادث، ومن بينها، طريق سوهاج اتجاه قنا، على الطريق الصحراوى الغربي، وطريق الشيخ فضل رأس غارب، وطريق فقط القصير، وطريق سفاجا سوهاج، وطريق الأقصر نجع حمادى، وطريق الأقصر الوادى الجديد، وطريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى، لوجود السيول، وتم إعادة فتح جميع الطرق بالكامل. الصحة تكشف الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة لتجنب عدوى كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان في فيديو معلوماتي عن الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة للحماية من عدوي كورونا، مؤكدة أن الكمامة هامة وحذرت من الخروج من المنزل دون ارتداء الكمامات.



كيف تحصل على شقة إسكان اجتماعى؟.. تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365 كيف تحصل على شقة إسكان اجتماعى؟.. تغطية خاصة لتليفزيون الخليج 365

قدم "تليفزيون الخليج 365"، تغطية خاصة من إعداد إسراء عبد القادر، وتقديم نسرين فؤاد، تحدث فيها عن الخطوات والشروط التي تضعها وزارة الإسكان للمواطنين ليتمكنوا من الحصول على شقة أو قطعة أرض مدعمة من الحكومة وبالتقسيط.



البترول تكشف عن توفير 1200 جنيه شهريا للمواطن حال استخدامه الغاز كوقود لسيارته البترول تكشف عن توفير 1200 جنيه شهريا للمواطن حال استخدامه الغاز كوقود لسيارته

تعظيماً لما تمتلكه الدولة من ثروات وموارد طبيعية تزخر بها، وسعياً لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات والمركبات.



ماذا يحتاج صالح جمعة للمشاركة مع الأهلي بانتظام؟.. فايلر يضع الروشتة ماذا يحتاج صالح جمعة للمشاركة مع الأهلي بانتظام؟.. فايلر يضع الروشتة

مازالت مشاركة صالح جمعة لاعب الأهلى فى مباريات الفريق تمثل لغزاً بالنسبة لجماهير القلعة الحمراء، فبعدما ظهر اللاعب دقائق قليلة فى مباراة المصرى السبت قبل الماضى فى الدورى، والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة، استبعده السويسرى رينيه فايلر من قائمة المباراة التالية أمام دجلة التى أقيمت الجمعة الماضى وفاز فيها الأحمر بثنائية نظيفة. إبراهيم أعاد صناعة رأس كليوباترا باستخدام الشوك والملاعق

وقع في حب الاختلاف والتميز، ولكن الوصول لهذا الاختلاف لم يأت بالسهل على الإطلاق، فالكثير من الأشخاص متميزون فيما يحبونه، ولكنه اختار أن يحول الشيء العادي إلى شيء مختلف، وتحديدا إذا كان هذا الشيء مصنوعا مما نراه نحن "خردة" ليس له قيمة، أو استخدام فى أى استخدام آخر، وهذا ما اتبعه "إبراهيم صلاح"، الشاب العشريني حيث استخدم الحديد والخردة وصنع منهم أجمل المنحوتات الفنية.



من قلبى سلاما للخرطوم.. مصريون وعرب يتضامون مع السودان بسبب الفيضانات من قلبى سلاما للخرطوم.. مصريون وعرب يتضامون مع السودان بسبب الفيضانات Advertisements

تضامن مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" مع الشعب السودانى، بعد الفيضانات التى تعرضوا لها خلال الأيام القليلة الماضية، وأسفرت عن وفاة 100 سودانى، وإصابة المئات، وأيضا تشرد الكثيرين وتركوا منازلهم، بسبب ارتفاع منسوب المياه، كذلك تضامن مواطنين عرب من كافة أنحاء الدول العربية مع هاشتاج "من قلبى سلاما للخرطوم"، والذى تحول إلى ترند على "تويتر"، خلال الساعات القليلة الماضية. الزمالك يشترط 180 مليون جنيه للموافقة على احتراف مصطفى محمد

كشف المهندس هانى زادة، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، موقف الثنائى يوسف إبراهيم "أوباما" وفرجانى ساسى من التجديد مع النادى، وقال زادة فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر، "نسير بخطوات احترافية شديدة فى الفترة الحالية أكثر من السنوات الماضية، ملف تجديد اللاعبين مع المستشار مرتضى منصور وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة".



إعادة فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات إعادة فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات

أعادت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير المرور، فتح طريق رأس غارب - الشيخ فضل بعد تحسن الرؤية وسط انتشار الخدمات، وكانت إدارة المرور أغلقت طرق صحراوية بسبب سوء الأحوال الجوية، منعا لوقوع الحوادث، ومن بينها طريق رأس غارب - الشيخ غارب ، لسوء الأحوال الجوية ووجود رياح محملة بالأتربة، وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور حفاظًا علي سلامتهم. رئيس جامعة الجلالة يعلن بدء الدراسة فى 15 كلية بقدرة 2000 طالب 17 أكتوبر

قال الدكتور أشرف حيدر، القائم بعمل رئيس جامعة الجلالة، أن تحويل الصحراء إلى جامعة كان بمثابة حلم وتحقق خلال عامين ونصف وشهدت طفرة وخدمات حقيقية لتجهيز الجامعة بأحدث الوسائل التكنولوجية.



مشروع أرض الخيالة لتطوير العشوائيات ينقذ 2525 أسرة.. أعرف التفاصيل مشروع أرض الخيالة لتطوير العشوائيات ينقذ 2525 أسرة.. أعرف التفاصيل

تفتتح محافظة القاهرة عدد من مشروعات تطوير العشوائيات الفترة القادمة لاستكمال خطة القضاء على المناطق العشوائية والتى كانت تغطى أكثر من 50% من مساحة العاصمة، حيث من المقرر أن تعلن المحافظة نهاية العام الجارى الانتهاء من تطوير المناطق العشوائية.



أحمد حسن يكشف مفاجأة فى عقد رمضان صبحى مع بيراميدز وهوية حرامى الكؤوس أحمد حسن يكشف مفاجأة فى عقد رمضان صبحى مع بيراميدز وهوية حرامى الكؤوس

أكد أحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، أن بيراميدز سيقدم رمضان صبحى بشكل رسمى غدا، الاثنين، بعد حسم صفقة انتقاله من نادى هدرسفيلد الإنجليزى، وأضاف الصقر، فى تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع عبر راديو مصر، "قد يكون عقد رمضان صبحي لمدة 5 مواسم بضعف المقابل المالى الذى كان سيتقاضاه عن المواسم الثلاثة".



مستشار رئيس جنوب السودان يعلن التوقيع على اتفاق السلام النهائى 2 أكتوبر مستشار رئيس جنوب السودان يعلن التوقيع على اتفاق السلام النهائى 2 أكتوبر

كشف توت قلواك مستشار رئيس جنوب السودان، عن التوقيع على اتفاق السلام النهائي بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية سيجرى فى جوبا بـ 2 أكتوبر المقبل، جاء ذلك نقلا عن شبكة سكاى نيوز الإخبارية.



سارة وهشام الاستروكس جمعهما وضيع حياتهما.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان سارة وهشام الاستروكس جمعهما وضيع حياتهما.. نهاية مأساوية لطالبين ثانوي بسبب الإدمان

في حلقه جديده من برنامج الحلزومة الذي يقدمه حازم عبد الصمد، جسد في هذه الحلقة دور طالب ثانوي فشل في مرحلته التعليمية بسبب اتجاهه للإدمان والذي بسببه رسب في امتحانات الثانوية العامة.



وزير التعليم العالى: الجامعات الأهلية معجزة بقيادة رئيس لا يقبل بأنصاف الحلول وزير التعليم العالى: الجامعات الأهلية معجزة بقيادة رئيس لا يقبل بأنصاف الحلول

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن ما حدث فى إنشاء الجامعات الأهلية معجزة وأى مسئول فى الحكم لديه حلم وأنه يكون لازال فى مكانه وهو ما تحقق معى، مضيفا خلال لقاء وزيرة الهجرة بمقر جامعة الجلالة، أنه لم يكن أن يتحقق هذا الكلام دون وجود كتيبة كاملة عملت على وضع برامج متطورة وجيش تنفيذى يشرف على آلاف العمال وعشرات الشركات.