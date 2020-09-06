كواليس سقوط زوجين يقدمان الفتيات للزواج العرفي بـ70 ألف جنيه في الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية أحد الأشخاص وزوجته وبصحبتهما فتاتين؛ لاتهامهم بالترويج للأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة والاتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ترويج المسئول عن إدارة إحدى الصفحات على "فيسبوك" للأعمال المنافية للآداب من خلال استقطاب الفتيات، وعقد زيجات عرفية محددة المدة مقابل 70 ألف جنيه فى الأسبوع، فضلاً عن استخدامه لتطبيقات أخرى "ماسنجر، واتس آب" للتواصل مع عملائه.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والعام" والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومديرية أمن القاهرة تم ضبط كلٍ من (المذكور وزوجته- فتاتين) بدائرة قسم شرطة الوايلى.

بمواجهتهم أقرت الزوجة بترويجها لبعض الفتيات من التى تمكنت من استقطابهن وأن من بين ضحاياها الفتاتين المضبوطتين، وعرض صورهن على عملائها للزواج العرفى محدد المدة "لمدة أسبوع" مقابل مبلغ مادى (70 ألف جنيه) عن كل واحدة على أن تتقاضى هى مبلغ (30 ألف جنيه) مناصفة مع زوجها الذى يعاونها فى استغلال المجنى عليهن.

كما ضُبط بحوزة الزوج هاتف محمول يحتوى على شريحة بالرقم الخاص بزوجته، وبفحصه تبين احتوائه على رسائل نصية تدل على ذلك النشاط المؤثم.