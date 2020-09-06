محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبط عنصر إجرامي لاتجاره في المخدرات. فرد محلى الصنع طلقة لذات العيار- 170 شجرة لنبات الخشخاش المخدر- 140 شجرة لنبات الأفيون المخدر- كمية من بذور الأفيون المخدر وزنت حوالى 1 كيلو جرام تقريباً) بحوزة أحد العناصر الإجرامية. Advertisements معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة أخميم أكدت اتجار عنصر إجرامي في المواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه. وعقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع مباحث قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبطه وبحوزته فرد محلى الصنع، طلقة، 170 شجرة لنبات الخشخاش المخدر، 140 شجرة لنبات الأفيون المخدر و1 كيلو جرام من بذور الأفيون. وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح بقصد الدفاع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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كانت هذه تفاصيل خبر القبض على تاجر مخدرات بحوزته 310 أشجار خشخاش وأفيون بسوهاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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