الداخلية: مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بالدقهلية.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الأحد، أنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة المطلوبين والمحكوم عليهم الهاربين والعناصر التي تقوم بالاتجار في المواد المخدرة، واستمرارًا لتنفيذ خطة مواجهة العناصر والبؤر الإجرامية على مستوى الجمهورية، فقد أمكن تحديد مكان اختباء عنصرين شديدي الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية (سبق اتهام أحدهما في 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي قتل، وسبق اتهام الآخر في 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح" ومطلوب التنفيذ عليه في 3 قضايا "سرقة، ضرب").

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (بندقية آلية، 2 طبنجة، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة متنوعة ) وبتفتيش الشقة عُثر على (3 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالي، 8 هواتف محمولة، 10خطوط هواتف محمولة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.