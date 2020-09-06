بعد واقعة الضابط.. النيابة الإدارية تُحيل "سيدة المحكمة" إلى المعاش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة نهى الإمام السيد، الوكيل العام بالنيابة الإدارية والمتداولة إعلاميًا بـ"سيدة المحكمة"- إلى المعاش.

وأمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، بإحالة "وكيلة عام بهيئة النيابة الإدارية" في الواقعة المتداولة إعلاميا بـ"سيدة المحكمة"، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة أحد رجال الضبط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وتعديها عليه بالقوة والعنف، وقد حصل مع تعديها ضرب نشأ عنه جروح به، فضلًا عن إتلافها عمدًا أموالًا منقولة لا تملكها ما ترتب عليه ضرر مالي.