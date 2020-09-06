"حاول تهريب حشيش داخل الجبن".. مباحث المطار تضبط راكبا قبل سفره إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمد الصاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد صلاح، مدير مباحث المطار، من ضبط راكب بحوزته كمية من مخدر الحشيش، قبل سفره إلى دولة الإمارات.

البداية أثناء إنهاء الإجراءات التأمينية على ركاب رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية بوجود أجسام معتمة داخل حقائب راكب، وبتفتيشها عثر بداخلها على مواد غذائية "جبن" مخبأ بداخلها قطعتين من مخدر الحشيش.

يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.

وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.