أخبار مصر | عاجل.. السيسي يناقش الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمحاصيل الزراعية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. السيسي يناقش الخطة الاستراتيجية للنهوض بالمحاصيل الزراعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والري، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.