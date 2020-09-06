أخبار مصر | حصول 1022 مطعما وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حصول 1022 مطعما وكافيتريا سياحية على شهادة السلامة الصحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل المطاعم والكافيتريات السياحية الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، حيث حصل حتى الآن 1022 مطعماً وكافيتريا سياحية على هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

ومن جانبه، أشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص مستمرة لاستكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة اعتبارا من26 يوليو2020.

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أكد أشرف محي الدين مدير عام منطقة آثار اهرامات الجيزة، ان الألعاب النارية التي تم اطلاقها منذ قليل أثناء مراسم احتفالية سحب قرعة النسخة 27 لبطولة العالم لكرة اليد في منطقة الجولف الخاصة بأحد الفنادق الواقعة بجوار منطقة اهرامات الجيزة، بعيدة تماما عن الأهرامات وأبو الهول.

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وأوضح محي الدين أن المنطقة التي تم إطلاق الالعاب النارية بها تقع بالمنطقة الصحراوية التي تبعد 900 متر جنوب منطقة الأهرامات وهو مكان آمن.

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