مصر | مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية دون توسع في التنقلات مراعاة لظروف كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يعتمد الحركة القضائية دون توسع في التنقلات مراعاة لظروف كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة أعلي سلطة إدارية برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الحركة القضائية للعام 2020-2021 بقرار رئيس مجلس الدولة رقم 522 لسنة 2020.

وقد تضمن قرار رئيس مجلس الدولة بإصدار الحركة القضائية تغيير في بعض المناصب، حيث تولي المستشار أنورأحمد إبراهيم خليل - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش، وتولي المستشار مصطفي سعيد مصطفي حنفي - نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، وتولي السيد المستشار توفيق الشحات السيد محجوب نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة محكمة القضاء الاداري.

كما تضمن قرارالحركة القضائية ضخ دماء جديدة في رئاسة عدد ست إدارات فتوى، فضلا عن فتح فرص أمام شباب قضاة مجلس الدولة لتولى بعض المواقع الرئاسية وبخاصة المتميزين في إنجاز الدعاوى والطعون القضائية فضلا عن الكفاءة.

وقد روعي في الحركة القضائية عدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف فيروس "كورونا"فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات السادة أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلة لقضاة مجلس الدولة، وكذا عدم توطين أعضاء المحاكم وانما تقريبهم فقط.

كما روعي في الحركة القضائية الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بزيادة عدد الدوائر التي تنظر الطعون الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادمة، وأيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري للانتهاء من القضايا القديمة والمتراكمة، ولتخفيف أعداد المتقاضين بقاعات المحاكم والحفاظ علي التباعد بداخاها.

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