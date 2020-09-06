مصر | عاجل.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى اثنين من العناصر الاجرامية مصرعهم فى تبادل لاطلاق النيران مع قوات قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية بالدقهلية.

كانت أجهزة الأمن تابعت اثنين من العناصر الاجرامية وأمكن تحديد مكان إختباء عنصرين شديدى الخطورة بالشقة محل إقامة أحدهما بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية (سبق إتهام أحدهما فى 7 قضايا مخدرات ومطلوب التنفيذ عليه بالسجن 40 سنة ومطلوب ضبطه وإحضاره فى قضيتى قتل، وسبق إتهام الآخر فى 3 قضايا "ضرب، مخدرات، سلاح " ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا "سرقة، ضرب").

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى..ولدى إستشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، فبادلتهما القوات إطلاق الأعيرة النارية وتمكنت من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرعهما، وعُثر بجوارهما على (بندقية آلية، 2طبنجة، 66 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 خزينة متنوعة ) وبتفتيش الشقة عُثر على (3كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، مبلغ مالى، 8 هواتف محمولة، 10خطوط هواتف محمولة) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.