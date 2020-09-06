مصر | حبس قاتل والده بعصا خشبية في أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حبس قاتل والده بعصا خشبية في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس شاب ٤ أيام على ذمة التحقيقات، لقتله والده بعصا خشبية داخل مزرعة بطريق الكريمات بأطفيح.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن تفاصيل مقتل رجل أربعيني على يد نجله بعصا خشبية (فرع شجرة)، داخل مزرعة بطريق الكريمات بأطفيح، أن الأب كان دائم الشجار مع نجله، مما دفع الإبن للتعدي عليه نتيجة سوء معامله الأب له في الفترة الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، أن المتهم تشاجر مع والده يوم الواقعة، مما دفعه للتخلص منه، وضربه على رأسه حتى أسقطته قتيلا داخل مزرعة بالكريمات التابعة لمركز أطفيح.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد أحمد الوتيدي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أطفيح، بالعثور على جثة رجل أربعيني العمر داخل مزرعة بقرية مسجد موسى، نطاق المركز.

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وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها ودوافعها وسرعة ضبط مرتكبها.

وانتقلت قوة من قسم شرطة أطفيح إلى محل البلاغ بقيادة الرائد أحمد يسري ومعاونه النقيب هشام موسى، وعُثر على جثة رجل أربعيني في العقد الثاني من العمر يرتدي كامل ملابسه، وبه إصابة بالرأس.

تحريات العقيد محمد مختار مفتش مباحث شرق الجيزة، توصلت إلى تورط نجل المجني عليه في الجريمة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.