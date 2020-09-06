مصر | مجلس الدولة يحدد موعد مقابلات وظيفة مندوب مساعد لدفعتي 2018 ـ 2019

كتب هاني نصر العربي في الأحد 6 سبتمبر 2020 07:14 مساءً - انت الان تقراء خبر مجلس الدولة يحدد موعد مقابلات وظيفة مندوب مساعد لدفعتي 2018 ـ 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المجلس الخاص للشئون الادارية بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بالمجلس"، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة اعتبارا من صباح امس 5 سبتمبر 2020 وحتى 12 اكتوبر 2020 وعلى مدار ثلاثة أيام اسبوعيا جولة جديدة للمقابلات مع الشباب من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي 2018 - 2019 لاختيار أفضل العناصر المتميزة علميا منهم من الحاصلين على درجات امتياز وجيد جدأ وجيد لشغل أولى درجات السلم للوظائف القضائية.

وفي إطار من الاجراءات الاحترازية ومراعاة لسلامة الخريجين المتقدمين للترشيح فقد تم تخصيص قاعات مناسبة لاستقبالهم مع المحافظة على مسافات التباعد الامنة وتتم المقابلات لأعداد محددة من الخريجين.

وبالنظر لأصحاب الأعذار القهرية من المجندين بالقوات المسلحة وضباط الشرطة أو غيرهم فقد تحدد يوم 12 اكتوبر 2020 لمقابلات من لم يستطع الحضور في الموعد المحدد له من الخريجين.

وجدير بالذكر أن الاختيار من بين الخريجين يحوطه سياج من الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والموضوعية والعمل على اختيار الافضل من الخريجين ممن تتوافر بشائهم شروط التميز العلمي وعناصر الاهلية والكفاية الاخرى حتي يكون المختارون منهم قوة دافعة للعدالة في خدمة وطنهم في مستقبل الايام.