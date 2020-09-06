شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة وتحسين كفاءة الإنارة العامة بمحافظة كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة، وتحسين الخدمات والمرافق بكافة مراكز ومدن المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وذلك ضمن الخطة المتكاملة التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين.

فتابع على سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، إزالة المتولد اليومي من القمامة والمخلفات، وقص وتهذيب الأشجار، بالإضافة إلى رفع كفاءة الإنارة العامة بمدخل المدينة، وشارع جمال عبدالناصر، وطريق المزلقان المؤدي إلى مستشفى قلين المركزي، وطريق قلين الشين، وأمام المدارس، وقلين المحطة والبلد.

وأشرف العميد محمد فوزي، رئيس مدينة برج البرلس، على رفع كفاءة منظومة النظافة، وإزالة المخلفات والتراكمات بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية، والمداخل، والمخارج، وطريق الكورنيش، وأرض الجونة، والميدان، ومحيط المدارس، وعمارات الإسكان، ونقلها إلى المقالب العمومية، ورفع الأتربة بجانب البلدورات، بالإضافة إلى صيانة كشافات وأعمدة الإنارة العامة بالمدينة.

كما أشرفَ شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على حملات النظافة العامة التي شملت رفع القمامة بالطريق العام، ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية بالمدينة، وقرية منشأة عباس ،وتابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركزومدينة مطوبس، حملات النظافة العامة والتجميل، ورفع كفاءة الطرق وتفريغ صناديق القمامة بالمدينة، يأتي ذلك بالتوازي مع أعمال التطهير والتعقيم التي تتم بكافة أنحاء المحافظة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.