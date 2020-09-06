شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المؤتمر الدولي الافتراضي «دور الجامعات في خدمة المجتمع» الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ينطلق الأحد المقبل 13 / 9 / 2020م المؤتمر الدولي (الافتراضي) “دور الجامعات في خدمة المجتمع وترسيخ القيم بمشاركة رابطة العالم الإسلامي ورابطة الجامعات الإسلامية ووزارة الأوقاف وجامعة الإسكندرية. يشارك في الجلسة الافتتاحية الرئيسية للمؤتمر كل من: الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، والدكتور محمد عبدالكريم العيسى ،الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور أسامة العبد،الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، والدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، ونخبة من كبار العلماء والمفكرين من مصر ومختلف دول العالم، وتُشْرِفُ كل من: رابطة الجامعات الإسلامية برئاسة الدكتور أسامة العبد، وجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور عصام الكردي، على تنظيم المؤتمر . الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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