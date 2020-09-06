شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اجتماعًا مع القائمين على تنفيذ تطوير الجزء السفلي من كورنيش النيل، ضمن مشروع التطوير الشامل الجاري تنفيذه بمنطقة الكورنيش، وذلك في حضور اللواء هشام شادي، السكرتير العام، والعقيد تامر أبوبكر، بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بجانب حضور مسئولي الخطة الاستثمارية بديوان عام المحافظة، والمكتب الفني، والري، وبعض القائمين على تنفيذ المشروع.

وبحسب بيان، الأحد، ناقش المحافظ مع القائمين على المشروع الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، حيث يجري حاليًا الانتهاء من عمل الخوازيق بالمنطقة التي يبلغ طولها 1،5كم بداية من قاعة المؤتمرات حتى نادي الكشافة البحرية، وذلك من خلال تنفيذ تصميم تمت مراجعته ضمن اجتماعات عديدة للمتخصصين «حرص على حضورها المحافظ»، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، والتي تمت فيها مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل.

وطالب محافظ بني سويف بتسريع وتيرة العمل ،للانتهاء من المشروع في أقرب وقت ممكن، مع ضرورة الالتزام بحد أدنى بالبرنامج الزمني، مطالبًا بأهمية ضغط البرنامج، مع أهمية رصد المعوقات أولا بأول، والنظر المستقبلية في هذا الشأن، حتى يمكن الاستعداد لتلافيها، ولكي لا تؤثر على انتظام الأعمال، والإنجاز الأسرع.