شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الأركان يشهد تنفيذ مشروع تكتيكي بالذخيرة الحية للجيش الثاني الميداني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكي بجنود، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثاني الميداني باستخدام الذخيرة الحية.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وأظهر المشروع المستوى الراقي الذي وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجية لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة في اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

ونقل الفريق محمد فريد، تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى مشيداً بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة في المشروع، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والإستعداد القتالي العالي.

وناقش الفريق محمد فريد، عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في إسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على إتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات.

حضر المشروع عدد من قادة القوات المسلحة.

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