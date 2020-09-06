شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على مدرب إسكواش بتهمة التحرش بلاعبات نادى شهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن القبض على مدرب إسكواش في نادى شهير، إثر اتهامه بالتحرش بـ3 لاعبات إسكواش في النادى أثناء التمرين.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامه تمهيدا للتحقيق معه فيما جاء في شهادات اللاعبات في الشكوى المقدمه منهن.

وأفادت التحريات أن 3 لاعبات إسكواش في نادى شهير، تقدمن بشكوى قبل يومين إلى المجلس القومى للمرأة اتهمن فيها مدربهم «ح.أ» بالتحرش بهن خلال فترة التمرين، وأدلت الفتيات بشهادتهن في الشكوى وأمام النيابة مع سرية بياناتهن.

وأحال المجلس الشكوى إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وأمرت بضبط وإحضار المتهم للتحقيق معه فيما هو منسوب له من وقائع تحرش.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات في النادى وتفريغها بعد استشهاد اللاعبات بها كدليل إدانه ضد المدرب المتهم في الواقعة.

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