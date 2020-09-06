شكرا لقرائتكم خبر عن قطع مياه الشرب بقرى دسوق بسبب أعمال التطهير والتعقيم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ أنه إعتبارا من السادسه صباح الإثنين وحتي الثالثه عصرا، سيتم إيقاف تشغيل نصف محطة مياه الشرب بمحلة أبوعلي للتطهير في حين ستعمل بنصف الطاقه الإنتاجيه أثناء تلك الفترة، مما سيؤدي إلى إنقطاع المياه أو ضعفها بالقرى والمدينة. وأهابت الشركه بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 99,712

تعافي 77,208

وفيات 5,511

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