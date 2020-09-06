شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يقرر النظر فى تخفيض الأسعار لكل من سدد مقدم جدية التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النظر في تخفيض أسعار وقيم التصالح، والمحددة من قبل اللجنة المُشكلة لذلك، لكل من قام بسداد ودفع مقدم جدية 25% من قيمة المخالفة.

أوضح المحافظ أنه مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، ولضمهم تحت مظلة الدولة المصرية، وحماية حقوقهم من الإهدار أو الضياع، وكذلك حفظ حق الدولة في فرض سيطرتها وهيمنتها على كل شبر من أراضيها، تم الموافقة على النظر في تخفيض الأسعار المحددة للتصالح، والمُقررة من قِبل اللجنة المكلفة بوضع الأسعار، والمُشكلة من مختصين وخبراء ومهندسين واستشاريين من نقابه المهندسين، ومديرية الإسكان وحماية الأراضي وإدارة الأملاك، وذلك من خلال التقدم بتظلم لتخفيض السعر شريطة أن يكون المواطن قد تقدم بطلب تصالح وقام بتسديد نسبة 25% مقدم الجدية.

طالب المحافظ المواطنين بضرورة الإستجابة لقرارات الحكومة المصرية، وسرعة التقدم بطلبات للتصالح ودفع مقدمات الجدية قبل إنتهاء مهله السماح التي أقرتها الحكومة المصرية للتقدم بطلبات التصالح، والتي من المقرر أن تنتهي في 30 سبتمبر الجاري، حتي يتثني لهم التقدم بطلب تظلم لتخفيض السعر المقرر لهم التصالح عليه، وذلك بعد الفحص وموافقة اللجنة المشكلة لذلك.

أشار محافظ الشرقية، أن المحافظة وجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً في سبيل تنفيذ قرارات الحكومة المصرية، وكذلك مساعدة المواطنين في الحصول والحفاظ على حقوقهم، مؤكداً أنه سيتم تقديم كافه التسهيلات للمواطنين فيما يسمح به القانون لتقنين أوضاعهم، والحفاظ على أمنهم وتوفير الحياة الكريمة لهم، وإعادة الأمور إلى نصابها تأكيدا لعودة سيادة دولة القانون.