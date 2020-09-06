شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يكرّم وكيل وزارة الصحة السابق تقديرًا لمجهوداته في القطاع الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية الدكتور نصيف حفناوى العفيفى وكيل وزراة الصحة بالمنوفية تقديراً لمجهوداته التي بذلها خلال فترة توليه العمل بالمحافظة ودوره في النهوض بقطاع الصحة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بالديوان العام، وتعيين الدكتور فيصل جودة أستاذ الجراحة العامة بمستشفى شبين الكوم التعليمى وكيلاً لوزارة الصحة بالمنوفية خلفاً له.

أهدى محافظ المنوفية الدكتور نصيف حفناوى شهادة تقدير ودرع المحافظة لما قدمه من جهود عظيمة في خدمة أبناء وشعب المحافظة، متمنياً له دوام التوفيق والسداد في المرحلة القادمة كنائباً بمجلس الشيوخ.

وقد أعرب الدكتور نصيف حفناوى عن سعادته وإمتنانه بهذا التكريم، مقدماً كل الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على ما لمسه من وفاء وحرصه على هذا التكريم، مؤكداً أنه قد سعد بالعمل وسط كوكبة متميزة من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جدير بالذكر أنه عقب ظهور نتيجة إنتخابات مجلس الشيوخ وفوز الدكتور نصيف حفناوى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان قراراً بتعيين الدكتور فيصل محمود محمد جودة وكيلاً لوزارة الصحة بالمحافظة خلفاً لنصيف حفناوى.