شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ يضرب الصعيد: أمطار وسيول.. وإغلاق طرق وطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت السيول والأمطار الغزيرة التي ضربت وسط وجنوب الصعيد، أمس، في إغلاق العديد من الطرق الرئيسية، ودفعت الأجهزة المحلية بمُعَدّات الطوارئ لتصريف المياه بالترع والمصارف المخصصة، كما تم رفع حالة الاستنفار القصوى بالمدن والمراكز.

في البحر الأحمر، ولليوم الثانى، استمر إغلاق 3 طرق تربط بين عدد من محافظات الصعيد بسبب حدوث أضرار بها، هي «رأس غارب- الشيخ فضل» و«القصير- قفط» و«سفاجا- سوهاج»، وذلك لحين تحسن الأحوال الجوية وإصلاح المناطق المتضررة بالطرق، ودفعت هيئة الطرق بمُعَدّاتها لإصلاح أضرار طريق سفاجا- سوهاج وإزالة آثار السيول والأمطار.

وقال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إنه سيواصل إغلاق طريق رأس غارب- الشيخ فضل الصحراوى بسبب السيول والأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة منذ مساء أمس الأول، لافتًا إلى أن طريق الغردقة «رأس غارب- القاهرة» يعمل بشكل طبيعى دون مشكلات.

وفي المنيا، تسببت السيول في تعرض جزء من طريق رأس غارب- الشيخ فضل للهبوط، أمام الكيلو 109، ما أدى إلى إغلاق الطريق، وكشفت تقارير غرف العمليات بمحافظتى المنيا والبحر الأحمر تعرض الطريق لتجمعات مياه أمطار عند الكيلو 109 في الساعة الخامسة مساء أمس الأول السبت، ما دفع بالمسؤولين إلى التحرك واتخاذ قرار الإغلاق عقب تعرض الطريق للهبوط بعمق 30 سنتيمترًا، وأضافت التقارير وجود تنسيق بين محافظتى المنيا والبحر الأحمر للوقوف على طبيعة الموقف ومعرفة مدى قوة السيول وتوحيد الجهود لمواجهة الموقف وما يتم اتخاذه من إجراءات.

وقال المهندس عمر درويش، وكيل وزارة الرى بمحافظة المنيا، إن منسوب سقوط الأمطار قل تدريجيًا، وتم إغلاق الطريق بتعليمات من المحافظ للحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدًا أنه تم التنسيق مع الطرق والوحدة المحلية لمركز بنى مزار للدفع بالمركبات والمُعَدّات الثقيلة لإعادة تمهيد الطريق وعودة الحركة المرورية.

وأوضح المحافظ، اللواء أسامة القاضي، أنه تم التواصل والتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، وإغلاق طريق الشيخ فضل- رأس غارب من الاتجاهين حفاظًا على سلامة وأمان المواطنين، كما وجّه المحافظ إدارة المرور بالمنيا إلى اتخاذ الإجراءات المتبعة عقب إغلاق الطريق.

وكلف المحافظ مدير إدارة المواقف بإخطار شركات الأتوبيسات التي تنظم الرحلات إلى البحر الأحمر بإغلاق الطريق، وإخطار سائقى الميكروباصات داخل الموقف باستخدام هذا الطريق.

يُذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف مراكز ومدن وقرى وأحياء المنيا، بالإضافة إلى مديريات الخدمات بالمحافظة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة احتمالية عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، عقب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من 6 إلى 8 سبتمبر الحالي، والتي تتوقع فيها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وفى قنا، أعلن الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا تمكنت من تصريف مياه الأمطار المتراكمة نتيجة سوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها قرية أبودياب شرق بمركز دشنا، أمس، وذلك لترعة المخادمة، ومنها إلى ترعة الكلابية على مدار 5 ساعات متواصلة.

Advertisements

وأوضح أن موجة الطقس السيئ التي مرت بها بعض المناطق بالمحافظة نتج عنها تراكم كميات كبيرة من مياه الأمطار بالظهير الصحراوى لقرية أبودياب شرق، مضيفًا أنه تم توجيه مياه الأمطار إلى ترعة المخادمة، ومنها إلى ترعة الكلابية، وذلك من خلال المُعَدّات الثقيلة لمجلس مدينة دشنا ومديرية الرى، مؤكدًا سريان المياه بشكل آمن، مضيفًا أنه لا توجد أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار إلى استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى وتفعيل غرفة العمليات بإدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة وربطها بغرف العمليات الفرعية للوحدات المحلية والمديريات الخدمية لتلقى أي بلاغات خاصة بسوء الأحوال الجوية.

وفي الأقصر، أعلنت المحافظة رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى إدارات الحماية المدنية ومرفق الإسعاف ومديرية الصحة وشركات الكهرباء والمياه ومختلف المديريات والجهات المعنية بذلك نظرًا لسوء الأحوال الجوية، مع وجود احتمال هطول أمطار خفيفة ورياح شديدة وفقًا لتقارير الهيئة العامة.

وأعلن محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات، أنه تم رفع حالة الطوارئ بجميع مراكز المحافظة ومراجعة الاستعدادات بجميع المناطق والمرور على مخرات السيول وتخصيص رقم للتواصل مع المحافظة، بجانب عمل غرفة عمليات مرتبطة بجميع الوحدات المحلية والأحياء للإبلاغ عن أي طارئ بالمحافظة.