شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يستقبل وزير خارجية مالطا لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد ظهر اليوم الأحد، ايفاريست بارتولو وزير خارجية مالطا الذى يقوم حالياً بزيارة إلى القاهرة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة بأن اللقاء شهد تناول عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وسبل الارتقاء بالعلاقات بين جامعة الدول العربية ومالطا فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال المرحلة المقبلة، وآليات التعاون والتنسيق المهمة التى تجمع الجانبين.

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وحرص الوزير المالطى على أن يعرب من ناحيته عن تقديره للدور الذى تقوم به الجامعة العربية وحرص بلاده على تعزيز أواصر العلاقات والروابط الأخوية مع العالم العربي.

وأضاف المصدر أن الوزير المالطى اهتم بالتعرف على موقف الجامعة العربية إزاء التطورات الأخيرة فى ليبيا لاسيما فى ضوء الاهتمام الخاص الذى تبديه مالطا بالشأن الليبي، حيث أطلعه أبو الغيط على ثوابت تعامل الجامعة مع هذا الملف والجهد الذى تبذله لحلحلة الأزمة على مساراتها الأمنية والسياسية والاقتصادية.

كما أوضح المصدر أن أبو الغيط تداول مع الوزير المالطى حول آخر التطورات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وثمن مواقف مالطا حيال القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.