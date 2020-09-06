شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء وأطقم تمريض مستشفى البحر الأحمر يشيدون بقافلة الأزهر الدعوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت قافلة الأزهر الشريف الدعوية، الموفدة إلى محافظة البحر الأحمر، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أعمالها لليوم الثالث على التوالي، بزيارة مستشفى الغردقة العام.

وأعرب أعضاء القافلة أثناء الزيارة عن كامل شكرهم وتقديرهم للأطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي، لما يبذلونه من جهود مضنية، وما يقدمونه من تفان فى العمل وتضحيات، من خلال تصدرهم الصفوف الأولى لحماية المجتمع من وباء "كورونا" المستجد، مؤكدين أن تفانيهم فى العمل وإخلاصهم لوطنهم؛ ثوابه عظيم عند الله لقوله تعالى(وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) وأن مواقفهم النبيلة سطرت بأحرف من نور فى سجلات التاريخ.

Advertisements

وأعرب أطباء وأطقم التمريض وجميع العاملين بمستشفى الغردقة عن شكرهم وتقديرهم للأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على دعمه الدائم ومساندته للأطباء وطواقم التمريض وجميع العاملين بالقطاع الطبي، مؤكدين أن دعم فضيلته لهم يعد وساما على صدورهم يدفعهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل نهضة مصرنا الحبيبة ورفعتها بين الدول.

وتأتى القافلة التى يستمر عملها لمدة أسبوع فى محافظة البحر الأحمر، وتضم علماء ووعاظ وواعظات من جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ومركز الفتوى بالأزهر الشريف؛ فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتكثيف البرامج الدعوية والتوعوية لوعاظ وواعظات الأزهر، وتواجدهم المستمر بين الناس للوقوف على الظواهر السلبية بالمجتمع، وتلبية احتياجات المجتمع المعرفية فى القضايا المعاصرة التى ترتبط بواقع الناس وتمس اهتماماتهم بشكل مباشر، وذلك انطلاقًا من الدور الإنسانى والاجتماعى الذى يضطلع به الأزهر الشريف، والذى يعد مكملا لدوره الدعوى والتعليمي.