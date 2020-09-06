مجلس الدولة يحدد موعد المقابلات الشخصية لخريجى كليات القانون دفعات 2018-2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة "أعلى سلطة إدارية بالمجلس"، برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين - رئيس مجلس الدولة، اعتبارا من صباح أمس 5 سبتمبر 2020 وحتى 12 أكتوبر 2020 وعلى مدار ثلاثة أيام أسبوعيا، جولة جديدة للمقابلات مع الشباب من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعتي 2018 - 2019 لاختيار أفضل العناصر المتميزة علميا منهم من الحاصلين على درجات امتياز وجيد جدا وجيد لشغل أولى درجات السلم للوظائف القضائية .
وفي إطار من الإجراءات الاحترازية ومراعاة لسلامة الخريجين المتقدمين للترشيح، فقد تم تخصيص قاعات مناسبة لاستقبالهم مع المحافظة على مسافات التباعد الآمنة، حيث تتم المقابلات لأعداد محددة من الخريجين.
وبالنظر لأصحاب الأعذار القهرية من المجندين بالقوات المسلحة وضباط الشرطة أو غيرهم، فقد تحدد يوم 12 اكتوبر 2020 لمقابلات من لم يستطع الحضور في الموعد المحدد له من الخريجين.
وجدير بالذكر أن الاختيار من بين الخريجين يحوطه سياج من الالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص والموضوعية والعمل على اختيار الأفضل من الخريجين ممن تتوافر بشائهم شروط التميز العلمي وعناصر الاهلية والكفاية الأخرى حتي يكون المختارون منهم قوة دافعة للعدالة في خدمة وطنهم.
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