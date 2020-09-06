شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد الجوية تتوقع استمرار فرص سقوط الأمطار الرعدية على جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن مصر تشهد خلال هذه الأيام ارتفاعات طفيفة فى درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير الأمر الذى يزيد احساسنا بارتفاع درجات الحرارة خاصة على المناطق الشمالية، وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، لليوم السابع، أن هناك فرص سقوط أمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ت نظرا للطبيعة الجليلة بسلاسل جبال البحر الأحمر، موضحا أن فرص الأمطار مستمره بجنوب سيناء والبحر الأحمر قد تمتد لصعيد مصر.

وأشار شاهين خلال مداخلة هاتفية برنامج "اليوم" المذاع على فضائية " dmc" مع الإعلامية سارة حازم، إلى أنه بداية من الغد تنحسر فرص الأمطار الرعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر لتكون خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب الصعيد ، قائلا: "مفيش فرص أمطار على القاهرة والوجه البحرى خلال الـ 72 ساعة المقبلة".

وأكد شاهين أن الرياح معتدلة على أغلب الأنحاء، موضحا أن فرص تكون السحب الرعدية مستمرة اليوم وفرص تكون السيول لازالت موجودة ولكنها أقل حدة عن أمس وتقل فرصها مع الأيام المقبلة .

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وأوضح أن ارتفاع نسب الرطوبة أمر طبيعى فى مثل هذا الوقت من العام وهو ما يزيد إحساسنا بدرجات الحرارة ، مناشدا المواطنين تجنب التواجد فى الأماكن المغلقة والأماكن سيئة التهوية خاصة أصحاب الأمراض الصدرية ، فضلا عن شرب المياه بشكل مستمر ، وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الاثنين، انخفاضا طفيفا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا ، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، فيما ترتفع نسبة الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى لتصل إلى 80%.

كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقسا شديد الحرارة، والرياح معتدلة، وسط توقعات بفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب سيناء و سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون متوسطة رعدية بشمال وجنوب الصعيد .

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، وفى السواحل الشمالية يكون الطقس لطيفا ، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس لطيفا، وفى جنوب الصعيد يكون الطقس معتدلا .