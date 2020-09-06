شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ألف جنيه سعر المتر فى محال سكن مصر بدمياط الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اليوم الأحد، بقاعة الاجتماعات الرئيسية بمقر جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، جلسة بيع بالمزاد العلنى لـ 12 محلًا بمساحات تتراوح بين (14م٢ إلى 22م٢)، أسفل عمارات سكن مصر بغرب جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة.

ومن جانبه، قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة بأن جلسة المزاد، أسفرت عن بيع المتر المربع الواحد بأسعار تتراوح بين 51500 جنيه و75000 جنيه.

Advertisements

وأوضح رئيس الجهاز، أنه يتم سداد (10%)، بالإضافة إلى (1%) مصاريف إدارية، وكذلك 0.5% لصالح مجلس أمناء المدينة من القيمة البيعية الإجمالية الراسي بها المزاد وذلك فور رسو المزاد، وأضاف أنه يتم أيضًا سداد (5%) من القيمة الإجمالية للمحل وديعة صيانة خلال شهر من الترسية وقبل الاستلام .

وأكد رئيس الجهاز، أنه يتم سداد الباقى (90% ) بإحدى الطريقتين، الأولى سداد المبلغ بالكامل خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة شهور من تاريخ رسو المزاد، أو على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة ثلاث سنوات من تاريخ رسو المزاد، يضاف إليها الفائدة المعلنة بالبنك المركزي المصري وقت السداد، بالإضافة إلى (0.5) مصاريف تحصيل + (2%) طبقا لمنشور وزارة المالية، على أن يستحق القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ رسوّ المزاد، مع قيام العميل بتحرير شيكات آجلة بقيمة الأقساط والفوائد قبل الإستلام بالجهاز.

وأشار إلى أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحلات التى تم بيعها لخدمة الاحتياجات المختلفة لسكان منطقة سكن مصر بغرب الجامعة.