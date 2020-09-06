شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشدد على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول لتحديات القطاع الزراعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعظيم المميزات التفضيلية التى يتمتع بها القطاع الزراعى فى مصر بهدف تحقيق أقصى عائد ممكن من الإنتاج، مشددا على بلورة برامج قومية لتوفير أفضل الحلول للتحديات التى تواجه القطاع الزراعى، وربط الإنتاج الزراعى بالصناعات ذات الصلة، وذلك تحقيقًا لغاية الدولة فى زيادة الرقعة الزراعة على المستويين الأفقى والرأسى، وذلك بزيادة المساحة المنزرعة وتطبيق الأساليب الحديثة فى الزراعة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الموارد المائية والرى، والتموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والمالية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ورئيس مركز البحوث الزراعية.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطة الاستراتيجية الخاصة بالنهوض بالمحاصيل الزراعية والإنتاج الزراعى على مستوى الجمهورية.