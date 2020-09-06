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رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع تكتيكى لإحدى وحدات الجيش الثانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود الذى تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام الذخيرة الحية، يأتى ذلك استمرارًا لتنفيذ خطة القوات المسلحة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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وأظهر المشروع المستوى الراقى الذى وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات ميدانية وقتالية عالية واستخدام أحدث نظم التحكم والتوجيه لمختلف الأسلحة والمعدات، والسرعة فى اكتشاف وتحديد الأهداف الميدانية والتعامل معها.

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ونقل الفريق محمد فريد تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لمقاتلى الجيش الثانى الميدانى مشيدًا بمستوى التدريب الجاد والأداء المتميز للعناصر المشاركة فى المشروع، مؤكدًا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الوصول بالوحدات والتشكيلات إلى أعلى مستويات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى.

وناقش الفريق محمد فريد عدد من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أسلوب تنفيذهم للمهام والواجبات المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدراتهم على اتخاذ القرار السليم لمواجهة التغيرات المختلفة أثناء إدارة العمليات، وذلك ضمن المشروع الذى حضره عدد من قادة القوات المسلحة.

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