شكرا لقرائتكم خبر عن للعام الثالث على التوالي.. الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد شهادات الأيزو الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت الهيئة العامة المصرية للأرصاد الجوية للعام الثالث على التوالى على تجديد شهادات الأيزو بتحقيق المتطلبات القياسية للمواصفات الدولية في كل من نظام إدارة الجودة (ISO 9001:2015) ونظام إدارة البيئة (ISO 14001:2015) ونظام إدارة السلامة والصحة المهنية (ISO 45001:2018) والذى تم بواسطة وفد من الشركة المانحة العالمية ISO Global، وذلك في إطار الحرص على مواكبة نظم الإدارة الحديثة فضلاً عن سعي الهيئة الدائم نحو تحقيق متطلبات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO) والمنظمة الدولية للطيران المدني (ICAO) .

وهنأ الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، الملاح هشام طاحون، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجميع العاملين بالهيئة على تجديد هذه الشهادات مثمناً دور الهيئة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن هذا الإجتياز يشير إلى النجاح المشرف والمجهود الكبير الذي يبذله فريق العمل من أبناء قطاع الطيران المدني.

وأكد الوزير على اهتمام وزارة الطيران المدنى وكافة الشركات والهيئات التابعة لها بالحصول على مثل هذه الشهادات الدولية التي تعكس مستوى الأداء المتميز وتطبيق المقاييس العالمية في كافة أنشطة الطيران المدني، مؤكدًا أن الوزارة تحرص دائمآ بالسير قدما نحو التقدم والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وكذا الاهتمام بتطوير العاملين وتنمية مهاراتهم لمواصلة تطبيق أفضل الممارسات العالمية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية 2030‪

من جانبه، قال الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة، إن اجتياز المراجعات الدولية جاء بعد التأكد من تطبيق أعلى القياسات الدولية في مجالات (توقعات الطقس والطيران والتنبؤات البحرية، ومراقبة الغلاف الجوي، وصيانة ومعايرة أجهزة الأرصاد الجوية، وتدريب واعتماد خبراء ومراقبي الأرصاد الجوية وكذا مجالات البحث العلمي، والتفتيش الفني والمالي والإداري)، فضلاً عن التعاون المحلى والإقليمى والدولي للأرصاد الجوية والبث وتبادل وتوزيع معلومات الأرصاد الجوية.

جدير بالذكر أن هذه الشهادة منحت من قبل شركة ISO Global العالمية مقرها دبي الإمارات العربية المتحدة، وبناءً على التوصيات الصادرة من المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الطيران المدنى الدولية (الإيكاو) المتعلقة بتطبيق نظام الجودة على أنظمة الأرصاد الجوية.

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الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد شهادات الأيزو الدولية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد شهادات الأيزو الدولية

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تجدد شهادات الأيزو الدولية