شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، اليوم الأحد نتيجة الدور الثاني لمرحلة التعليم الأساسي للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 100%، وكذلك نتيجة امتحانات الإعدادية المهنية للدور الثاني بنسبة نجاح 100%.

أوضح محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن إجمالي عدد الطلبة الذين تقدموا للدور الثاني بلغ عددهم 2450 طالب وطالبة، حضر منهم 586 طالب وطالبة، ونجح منهم 586 بنسبة نجاح 100% ، وفي امتحانات الإعدادية المهنية تقدم للامتحان 11 طالب وطالبة، حضر منهم 11 ونجح 11 بنسبة 100%.