شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس جامعة القاهرة يقرر دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بـ 20 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمود علم الدين المتحدث الرسمي باسم جامعة القاهرة، إن مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، قرر في اجتماعه الأخير بتاريخ 31 أغسطس 2020 دعم صندوق تحسين أحوال العاملين بالجامعات بـ 20 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه من المقرر دعم الصندوق الفترة المقبلة.
وأوضح الدكتور محمود علم الدين، أن الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة، يهتم بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجامعة، ويهتم بمشكلاتهم ويطرحها على مجلس الجامعة لمناقشتها والإنتهاء إلى قرارات في صالح أسرة العاملين بجامعة القاهرة.
وأشار المتحدث باسم الجامعة، إلى أن الدكتور الخشت وجه بضرورة متابعة تحسين أوضاع العاملين بالجامعة بوصفهم ركنًا أصيلًا من أركان الجامعة في جميع الملفات، كما وجه بضرورة حدوث تغييرات لأوضاع سابقة في الماضي؛ حيث تعمل العديد من اللجان الآن عليها.
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